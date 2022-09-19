Подконтрольной Киеву чиновники попали в базу "Миротворец" за хищение гуманитарной помощи.
На Украине разгорелся скандал из-за хищения гуманитарной помощи, сообщает УНН. По данным агентства, в базу попали председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, его заместитель Злата Некрасова, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев и депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина.
На сайте написано, что пользуясь служебным положением чиновники действовали в сговоре.
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