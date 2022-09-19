Небензя: ситуация вокруг Украины вскрывает двойные стандарты Запада

Руководство Запада бросило другие проблемы и сконцентрировало всё своё внимание вокруг Украины. Ситуация, которая происходит на территории Незалежной, продемонстрировала двойные стандарты Запада. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Это заметили и другие делегации, в первую очередь из числа развивающихся государств. У них возникает недоумение, почему другие региональные проблемы вдруг стали менее важными", — отметил он в беседе с ТАСС.

Многие страны не могут понять, по какой причине Запад выделяет Украине колоссальные средства, поскольку в последние годы экономическая и гуманитарная помощь в развивающиеся страны заметно сократилась под предлогом отсутствия средств, добавил Небензя.