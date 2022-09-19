МИД Китая выразил протест из-за слов Джо Байдена о помощи Тайваню в случае атаки

Пекин выразил недовольство в адрес Вашингтона из-за заявлений президента США Джо Байдена в отношении Тайваня. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что высказывание главы Белого дома нарушает принцип "одного Китая". По словам Мао Нин, США также нарушили обязательство не выражать свою поддержку по поводу независимости Тайваня и послали сигнал сепаратистам.

"Китай выражает острое недовольство и решительный протест и уже сделал США строгое представление", — заявила дипломат.