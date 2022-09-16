Die Welt: депутаты бундестага поругались из-за нежелания "воевать с Россией"

Депутаты парламентской фракции партии Левых в бундестаге поругались из-за того, что не смогли выработать единую позицию по санкциям против РФ, что привело к скандалу и расколу в партии, сообщает издание Die Welt.

Причиной конфликта стало выступление депутата из фракции Левых Сары Вагенкнехт, которая заявила о неэффективности антироссийских санкций и призвала инициировать переговоры с Москвой по поводу поставок энергоносителей.

Это выступление возмутило многих представителей Левых, в том числе премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова, который резко осудил позицию Вагенкнехт. В итоге несколько парламентариев приняли решение покинуть партию из-за несогласия идти на "сепаратные переговоры с РФ".

Уход членов партии не смутил Вагенкнехт, которая подчеркнула, что антироссийские санкции разрушают немецкую экономику и никак не приближают урегулирование украинского конфликта.