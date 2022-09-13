GT: западные санкции не убьют Россию, а создадут "новую с уклоном на Восток"

Доминирование западных стран в контексте рыночных отношений стремительно идёт на убыль, тогда как на фоне антироссийских санкций Москва всё больше укрепляет партнёрство с восточными странами, заявили китайские аналитики.

По их мнению, своими действиями, Запад не убивает российскую экономику, а мотивирует искать новые рынки. К примеру, на Дальнем Востоке формируется крупнейший в мире промышленно-производственный пояс.

"Выстроена международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН, и общий объём экспорта региона уже превысил экспорт ЕС и Северной Америки вместе взятых", — заявили аналитики Global Times.

По мнению авторов, такие показатели говорят о том, что Вашингтон и страны ЕС теряют позиции на торговых мировых рынках, но при этом продолжают усугублять ситуацию, вводя всё новые и новые санкции.

"Западные санкции не убьют Россию, а создадут новую Россию, которая отказывается от иллюзий о Западе и постепенно всё глубже внедряется в Восток", — резюмировали аналитики.