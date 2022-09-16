Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена Зеленская планирует присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II. Об этом рассказал британские журналисты.
Как заявил источник The Sun, первая леди Украины примет участие в мероприятии вместе с лидерами государств. Зеленская посетит Лондон в выходные и продемонстрирует своё уважение к королеве, отметили в издании.
"Британия — один из самых верных союзников Украины", — заключили в СМИ.
Ранее журналисты Independen сказали, что Лондон напрасно не пригласил представителей Москвы на похороны Елизаветы II.
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