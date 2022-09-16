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The Sun: первая леди Украины приедет на похороны королевы Елизаветы II

Мир

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена Зеленская планирует присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II. Об этом рассказал британские журналисты.

Как заявил источник The Sun, первая леди Украины примет участие в мероприятии вместе с лидерами государств. Зеленская посетит Лондон в выходные и продемонстрирует своё уважение к королеве, отметили в издании.

"Британия — один из самых верных союзников Украины", — заключили в СМИ.

Ранее журналисты Independen сказали, что Лондон напрасно не пригласил представителей Москвы на похороны Елизаветы II.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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