Власти Великобритании должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II, пишет Independent.
В издании считают, что такой визит президента РФ в Британию помог бы улучшить отношения между Москвой и Лондоном. Обозреватель Мэри Дежевски подчеркнула: новый премьер страны Лиз Трасс упустила эту возможность.
"Государственные похороны всегда использовали для новых начинаний", — отметила автор материала.
По её мнению, осуждение РФ негативно сказывается на обстановке в мире.
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