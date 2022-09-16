Independent: Британия должна была пригласить Путина на похороны Елизаветы II

Власти Великобритании должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на похороны королевы Елизаветы II, пишет Independent.

В издании считают, что такой визит президента РФ в Британию помог бы улучшить отношения между Москвой и Лондоном. Обозреватель Мэри Дежевски подчеркнула: новый премьер страны Лиз Трасс упустила эту возможность.

"Государственные похороны всегда использовали для новых начинаний", — отметила автор материала.

По её мнению, осуждение РФ негативно сказывается на обстановке в мире.