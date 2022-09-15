Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ей выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.
Однако другие участники делегации на данный момент находятся в ожидании визы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.