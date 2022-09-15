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Захарова заявила о получении визы США для участия в Генассамблее ООН

Мир

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ей выдали американскую визу для участия в Генассамблее ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС. 

Однако другие участники делегации на данный момент находятся в ожидании визы. 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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