В США заказали Javelin для поставок в Иорданию и Литву на $311 млн

Минобороны США заключило контракт с американскими оружейниками на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму более 311 миллионов долларов.

"Raytheon — Lockheed Martin Javelin в штате Аризона получило контракт в размере $311,12 млн на производство Javelin", — говорится в заявлении ведомства.

ПЗРК намерены поставляться в Иорданию и Литву.