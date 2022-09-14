Минобороны США заключило контракт с американскими оружейниками на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму более 311 миллионов долларов.
"Raytheon — Lockheed Martin Javelin в штате Аризона получило контракт в размере $311,12 млн на производство Javelin", — говорится в заявлении ведомства.
ПЗРК намерены поставляться в Иорданию и Литву.
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