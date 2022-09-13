WarGonzo: потери Армении могут достигать 100 человек

На линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются тяжёлые бои. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Варденизе.

По их словам, там азербайджанским военным удалось взять штурмом несколько армянских постов. Огневой контакт на расстоянии 100-200 метров сейчас перманентен практически на всей линии обострения.

Источники также сообщают о порядка 100 погибших в ходе боестолкновений, отмечается, что с некоторыми группами военных нет связи.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал количество погибших в ходе обострения конфликта. Он заявил, что погибло 49 человек.