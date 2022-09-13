На линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются тяжёлые бои. Об этом сообщил военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники в Варденизе.
По их словам, там азербайджанским военным удалось взять штурмом несколько армянских постов. Огневой контакт на расстоянии 100-200 метров сейчас перманентен практически на всей линии обострения.
Источники также сообщают о порядка 100 погибших в ходе боестолкновений, отмечается, что с некоторыми группами военных нет связи.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал количество погибших в ходе обострения конфликта. Он заявил, что погибло 49 человек.
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