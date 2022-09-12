Город Святогорск, расположенный в ДНР, по-прежнему контролируется войсками РФ, ДНР и ЛНР. А информация о его захвате украинскими военными не имеет ничего общего с реальностью. Об этом сообщил мэр Святогорска Владимир Бандура.
"Это фейк, наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем", — сказал Бандура, которого цитирует ТАСС.
Ранее в соцсетях поползли слухи о якобы переходе Святогорска под контроль украинской армии.
Это не единственный фейк, который имел место в последнее время в медиапространстве. В частности, появлялись сообщения об "отставке" главы ДНР Дениса Пушилина, которые он опроверг, назвав "полной чушью". К категории фейков Пушилин также отнёс информацию о взятии аэропорта Донецка ВСУшниками.
В свою очередь, посол ЛНР в РФ Родион Мирошник подтвердил, что вся Республика по-прежнему контролируется Народной милицией и своими собственными, а не украинскими властями.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.