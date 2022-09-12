Кадыров: киевские власти скоро получат сюрприз от ВС РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что киевские власти в ближайшем будущем получат сюрприз от ВС РФ. Соответствующее послание лидер Республики оставил в своём Telegram-канале.

Кадыров назвал сюрприз "интересным", добавив, что пока не будет больше ничего об этом рассказывать.

Кадыров пообещал, что жители России вскоре получат "отличные новости" с фронта.

Ранее о подготовке сюрприза для украинских националистов уже предупреждал депутат Госдумы Адам Делимханов.