Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что киевские власти в ближайшем будущем получат сюрприз от ВС РФ. Соответствующее послание лидер Республики оставил в своём Telegram-канале.
Кадыров назвал сюрприз "интересным", добавив, что пока не будет больше ничего об этом рассказывать.
Кадыров пообещал, что жители России вскоре получат "отличные новости" с фронта.
Ранее о подготовке сюрприза для украинских националистов уже предупреждал депутат Госдумы Адам Делимханов.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.