Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Один человек погиб, четверо ранены при обстреле Логачёвки в Белгородской области
Глава херсонской ВГА Сальдо записал своё первое видеообращение после лечения
Рожанковский об обнулении импорта металла с США: "игра в дурочка"
Макфол предложил взимать с россиян комиссию "на восстановление Украины"
Сивков: замеченные у ВСУ танки НАТО — отличная новость для армии России
В Харькове снова заработало метро
Военный эксперт Дандыкин предрёк пересмотр спецоперации в более жёсткую сторону
Краснопёров рассказал о недостатках истребителя F-22 США: "Дорогой и проблемный"
Зеленского попросили позволить украинцам переходить через границу с РФ

Кадыров: киевские власти скоро получат сюрприз от ВС РФ

Мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что киевские власти в ближайшем будущем получат сюрприз от ВС РФ. Соответствующее послание лидер Республики оставил в своём Telegram-канале.

Кадыров назвал сюрприз "интересным", добавив, что пока не будет больше ничего об этом рассказывать.

Кадыров пообещал, что жители России вскоре получат "отличные новости" с фронта.

Ранее о подготовке сюрприза для украинских националистов уже предупреждал депутат Госдумы Адам Делимханов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз

На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.

Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Силовые структуры
Шурыгин: "Воевать вполсилы больше нельзя"
Силовые структуры
Кадыров об отступлении ВС РФ под Харьковом: "Есть несколько плюсов в этом"
Ольга Лебедева Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию Ольга Лебедева Анастасия Жукова На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа Анастасия Жукова Андрей Николаев Украинское зерно нужно Европе для того, чтобы делать топливо Андрей Николаев
Силовые структуры
The New York Times: разведка США помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Последние материалы
Зеленского попросили позволить украинцам переходить через границу с РФ
Кадыров: киевские власти скоро получат сюрприз от ВС РФ
На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа
ВЗГЛЯД: Россия выразила готовность перейти к жëстким мерам против Украины
Investing: финансовая война с Москвой пошла не по плану США
Денисенцев: "Солнцепёки" стали настоящей проблемой для ВСУ
GT: энергокризис вынудит европейцев свергнуть правительства своих стран
Народная милиция ДНР: союзные силы контролируют донецкое направление
Пушилин: у союзных сил есть определённые успехи на артёмовском направлении
В ЕС отказались признавать результаты выборов в Крыму и Севастополе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников