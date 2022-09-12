Контрнаступление украинской армии стало результатом работы американской разведки с украинскими и британскими коллегами. Такое заявление сделал председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер в интервью CNN.
По его словам, продвижение Вооружённых сил Украины (ВСУ) частично стало результатом колоссальной поддержки со стороны США и их союзников в НАТО, а частично — результатом работы американского разведсообщества с украинцами и британцами.
Уорнер также заявил, что британские и американские разведагентства "держат в напряжении" российских военных.
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