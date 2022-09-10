Риттер: ВСУ получат военную помощь США в 2023 году, но Украины уже не будет

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что военная помощь со стороны США не поможет киевскому режиму, поскольку она поступит на Украину только в следующем году.

Скотт Риттер: к 2023 году Украины уже не будет

"А к тому моменту, как мне кажется, никакой Украины уже и не будет. А ту технику, которую мы и страны НАТО уже им передали, сейчас уничтожают", — заявил он на YouTube-канале Judging Freedom.

По его мнению, что контрнаступление ВСУ оборачивается для украинской армии масштабными потерями. В ближайшее время российские войска разгромят группировку противника, а Киев останется без резервов, считает Риттер. Офицер назвал действия киевского руководства "глупейшим военным манёвром в современной истории".

"Он имеет чисто политическую мотивацию, и уже обошёлся Украине примерно в шесть тысяч погибших военных", — указал экс-разведчик.