Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отметил, что военная помощь со стороны США не поможет киевскому режиму, поскольку она поступит на Украину только в следующем году.
"А к тому моменту, как мне кажется, никакой Украины уже и не будет. А ту технику, которую мы и страны НАТО уже им передали, сейчас уничтожают", — заявил он на YouTube-канале Judging Freedom.
По его мнению, что контрнаступление ВСУ оборачивается для украинской армии масштабными потерями. В ближайшее время российские войска разгромят группировку противника, а Киев останется без резервов, считает Риттер. Офицер назвал действия киевского руководства "глупейшим военным манёвром в современной истории".
"Он имеет чисто политическую мотивацию, и уже обошёлся Украине примерно в шесть тысяч погибших военных", — указал экс-разведчик.
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