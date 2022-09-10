Зеленский выступит перед производителями оружия США на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на форуме "Сила будущего" в США перед американскими производителями оружия, сообщили организаторы мероприятия.

Согласно информации, форум пройдёт в следующую среду, 14 сентября.

"Подтверждено выступление президента Зеленского на конференции "Силы будущего", — сообщил пресс-секретарь Национальной оборонно-промышленной ассоциации США РИА Новости.

Что конкретно Зеленский намерен сказать на выступлении, пока неизвестно.