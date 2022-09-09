После смерти королевы Великобритании Елизаветы II самым долгоправящим монархом в мире стал султан Брунея Хассанал Болкиах, сообщает Daily Mail.
По данным издания, Болкиах стал королём в 1967 году и правит страной уже 55 лет. При этом британская королева находилась на престоле более 70 лет. После её кончины лидерство по продолжительности правления досталось монарху Брунея, а второе место заняла королева Дании Маргрете II.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Она была самым долгоправящим монархом Великобритании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.