Султан Брунея стал самым долгоправящим монархом после смерти Елизаветы II

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II самым долгоправящим монархом в мире стал султан Брунея Хассанал Болкиах, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Болкиах стал королём в 1967 году и правит страной уже 55 лет. При этом британская королева находилась на престоле более 70 лет. После её кончины лидерство по продолжительности правления досталось монарху Брунея, а второе место заняла королева Дании Маргрете II.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Она была самым долгоправящим монархом Великобритании.