Европейский комиссар по вопросам внутренних дел ЕС Илва Йоханссон объяснила ограничения на посещение стран объединения для россиян.
"Больше нет оснований доверять русским", — сказала западная чиновница в ходе мероприятия на финско-российской границе.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.