Еврокомиссар Йоханссон: Запад больше не доверяет гражданам России

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел ЕС Илва Йоханссон объяснила ограничения на посещение стран объединения для россиян.

"Больше нет оснований доверять русским", — сказала западная чиновница в ходе мероприятия на финско-российской границе.