Во власти США нашли тайный орден "Хранителей присяги": грядёт гражданская война

В Америке не исключена гражданская война, поскольку демократы всё туже закручивают гайки и разгоняют кампанию против Трампа и его сторонников. Защитников консервативных ценностей обвиняют во "внутреннем терроризме".

На днях "Центру по борьбе с экстремизмом Антидиффамационной лиги США" стал известен список участников группы "Хранители присяги" (так называемый Тайный орден Oath Keepers).

В нём фигурируют сотни сотрудников правоохранительных органов США, выборных должностных лиц и военных. Якобы именно эти люди сыграли ключевую роль в бунте и попытке захвата Капитолия.

По сути, это атака на сторонников традиционных ценностей, выступающих на стороне Трампа и не признающих законность избрания Байдена президентом. Эксперты считают, что Трампа топят заранее, чтобы пресечь любую возможность его участия в выборах.

А уж если учитывать тот факт, что Байден говорит о возможности применения оружия против своих оппонентов, можно сделать вывод, что противостояние найдет выход:

на предстоящих в ноябре выборах в конгресс;

на выборах президента страны в 2024 году.

Так что можно говорить о "первой тени гражданской войны в США", где консерваторы выступают против либералов.

Напомним, в своё время две основные партии США имели идентичные политические программы и почти ничем не отличались, но сегодня разрыв практически фатален, люди считают друг друга врагами.

Что характерно, примерно 40 процентов американцев (вне зависимости от партийной принадлежности) поддержали бы отделение (!) своего штата от США в случае поражения их кандидата на выборах. В южных штатах и того больше — 66% опрошенных заявили, что поддержат отделение своего родного штата от Соединённых Штатов.

В чём же причина?

У каждой партии своё мнение:

Сторонники "Демпартии" считают — дело в разной степени вовлечённости в "прогресс и в научно-технические достижения" людей, живущих в разных регионах США. Если проще, они разделяют граждан США на тупых реднеков ("республиканцев") и умных горожан (себя) и собираются любой ценой оставить в кресле президента "своего" Байдена. Сторонники республиканцев уверены: проблема в том, что толерантность и гендерная идеология стали де-факто основой социально-политической жизни Запада, его квазирелигией. Поэтому "одноэтажная Америка", где живы вековые традиции, ждёт своего часа, чтобы вернуть Трампа на пост президента.

По сути, против Трампа голосует либеральное население крупных городов.

За — простые американские парни и те, кому надоели 70 гендеров, кэнселлинг (бойкотирование кого-то или чего-то: от отдельного человека до большой корпорации, чьи слова или действия нашли оскорбительными), страх быть посаженным за косой взгляд или флирт на работе.

Потому и противостояние может оказаться очень жёстким.