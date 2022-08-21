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The Guardian: 50 процентов американцев ждут гражданской войны

Мир

Из-за политики Белого дома Америка может подойти к грани гражданской войны, угроза которой нарастает на фоне недоверия американцев к действующей власти, заявили британские аналитики.

The Guardian: 50 процентов американцев ждут гражданской войны

По словам доктора Гарена Уинтемьюта, основателя Калифорнийского исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия, США балансируют на грани и вскоре может вспыхнуть настоящая гражданская война в стране. Как подчеркнул эксперт, американцы начали скупать оружие.

"В сочетании с предыдущими исследованиями эти результаты свидетельствуют о продолжающемся отчуждении и недоверии к американскому демократическому обществу и его институтам", — написал основатель Калифорнийского исследовательского центра в статье для The Guardian.

По мнению доктора, то, что американцы закупают оружие, может угрожать нацбезопасности США. Вооружённые и недовольные властью люди могут выйти на улицы. Так, исследование показало, что 50% респондентов, опрошенных институтом заявили, что ожидают массовые протесты в стране.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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