Корабль ВМС Румынии подорвался на мине в Чёрном море

Военный корабль Румынии подорвался на мире в Чёрном море. Команда пыталась обезвредить снаряд, однако не справилась с задачей из-за сильного ветра. Об этом заявили в Минобороны Румынии.

Экипаж корабля был предупреждён, что дрейфующая мина находится недалёко от порта Констанца. Однако сильные волны помешали военным обезвредить её. В результате снаряд сдетонировал, отметили в ведомстве.