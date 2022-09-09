Военный корабль Румынии подорвался на мире в Чёрном море. Команда пыталась обезвредить снаряд, однако не справилась с задачей из-за сильного ветра. Об этом заявили в Минобороны Румынии.
Экипаж корабля был предупреждён, что дрейфующая мина находится недалёко от порта Констанца. Однако сильные волны помешали военным обезвредить её. В результате снаряд сдетонировал, отметили в ведомстве.
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