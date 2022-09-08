Польша намерена купить у США 96 вертолетов Apache

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна хочет купить у США 96 ударных вертолетов Apache.

В четверг, 8 сентября Блащак встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и пообщался с ним на тему покупки вертолётов Apache.

Польша хочет оснастить 18-ю механизированную дивизию американскими вертолётами и танками Abrams.