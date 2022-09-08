Bloomberg: США уже передали Киеву сверхточные снаряды Excalibur с GPS-наведением

Министерство обороны США передало украинской армии сверхточные артиллерийские снаряды Excalibur с наведением по GPS, сообщают американские СМИ.

Как показали события последних недель, украинские боевики практически безоружны перед российской артиллерией. Именно для контрбатарейной борьбы Пентагон решил поставить ВСУ высокоточные корректируемые снаряды.

Несмотря на то, что официального подтверждения этой информации нет, журналисты Bloomberg уверены: боеприпасы уже на Украине. По словам авторов материалов, им удалось получить бюджетные документы, где содержатся эти данные.

Снаряд Excalibur со спутниковым наведением способен поражать цель с точностью до двух метров. Именно этим боеприпасом, как утверждает Пентагон, был ликвидирован один из лидеров террористов в Ираке в 2007 году.