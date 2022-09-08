Американские и норвежские военные провели испытания зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

В ходе учебного запуска военные отработали "расчёты" ЗРК по трём направлениям и трём видам ракет:

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