Американские и норвежские военные провели испытания зенитно-ракетного комплекса NASAMS.
Уточняется, что учебный запуск инициировала компания Raytheon Technologies.
В ходе учебного запуска военные отработали "расчёты" ЗРК по трём направлениям и трём видам ракет:
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