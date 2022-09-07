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Экс-сотрудник Белого дома: США и РФ не могут понять друг друга

Мир

Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что США и РФ не могут понять друг друга.

Экс-сотрудник Белого дома: США и РФ не могут понять друг друга

По словам бывшего сотрудника администрации Рональда Рейгана, последним компетентным экспертом по российскому направлению в США был Стивен Коэн. Он занимался изучением истории СССР. Коэн умер в сентябре 2020-го. По словам Робертса, в последние годы жизни к Коэну уже не желали прислушиваться.

"Объективные комментаторы, такие как Стивен Коэн и я, были отвергнуты как "марионетки/агенты Путина”. Наше место заняли невежественные русофобские поджигатели войны", — заявил Робертс.

Робертс считает, что конфликты между Москвой и Вашингтоном обусловлены тем, что они не могут понять друг друга. По мнению экс-сотрудник Белого дома, у Запада нет толкового специалиста по РФ, который знал бы историю страны, специфику и мышление русских людей. Он сетует, что эти места заняли русофобы, которые считают, что США всегда правы.

"Где бы в пропагандистских западных СМИ вы ни читали научные, журналистские или политические заявления, везде только бредовая ложь, которая оправдывает Запад и поддерживает гегемонию Вашингтона", — пишет Робертс.

Робертс уверен, что решение конфликта заключается в том, что сторонам нужно понять друг друга. Однако США и их союзники не хотят этого делать и продолжают гнуть свою линию. Россия, по словам Робертса, также плохо понимает Запад и не осознаёт истинную враждебность стран, стараясь добросовестно выстраивать отношение с Америкой и странами ЕС.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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