Вучич: Запад ждёт "полярная" зима в случае военного конфликта с РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад столкнётся не только с холодной, но и "полярной" зимой, если вступит в военный конфликт с Россией.

"Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме", — сказал Вучич на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что сейчас Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия по поводу цен на российское топливо.