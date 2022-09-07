Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад столкнётся не только с холодной, но и "полярной" зимой, если вступит в военный конфликт с Россией.
"Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме", — сказал Вучич на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что сейчас Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия по поводу цен на российское топливо.
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