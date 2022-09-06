Депутат Рады Кучеренко: у Украины получится запасти нужный объём газа к зиме

По словам депутата Верховной Рады Алексея Кучеренко, Украине не удастся накопить необходимый на зимний период объём газа в своих хранилищах. Сейчас от запланированного объёма не хватает третьей части - 6,7 миллиарда кубометров из 19.

"Газа в хранилищах - 13,34 миллиарда кубов. Угля на складах - 1,9 миллиона тонн. Плановые задания по газу - 19 миллиардов кубов - вообще никак", - проинформировал Кучеренко в своих соцсетях.

Депутат добавил, что запланированный объём с самого начала был "фантазией", а цифры, на которые призывали ориентироваться его коллеги - 15,5 миллиардов кубометров газа, Кучеренко считает недостижимыми. Парламентарий напомнил, что импортировать газ из-за рубежа Украина не сможет до конца года по причине "косметических цен" на энергоресурсы.