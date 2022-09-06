На должность мэра Красноярска не сможет претендовать "жертва террора властей"

На этапе подачи документов на пост мэра Красноярска "отсеялись" три кандидатуры.

Как пишет prmira.ru, претенденты не были допущены, потому что не подали все необходимые для участия в конкурсе документы. Среди них оказался Алексей Полковников, который позиционирует себя как "жертву психологического террора со стороны властей".

С учётом не допущенных к участию кандидатов, в списке претендентов на должность мэра Красноярска сейчас находится 21 человек. Градоначальник будет выбран путём тайного голосования депутатами горсовета в сентябре.