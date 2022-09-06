На этапе подачи документов на пост мэра Красноярска "отсеялись" три кандидатуры.
Как пишет prmira.ru, претенденты не были допущены, потому что не подали все необходимые для участия в конкурсе документы. Среди них оказался Алексей Полковников, который позиционирует себя как "жертву психологического террора со стороны властей".
С учётом не допущенных к участию кандидатов, в списке претендентов на должность мэра Красноярска сейчас находится 21 человек. Градоначальник будет выбран путём тайного голосования депутатами горсовета в сентябре.
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