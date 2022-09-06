В Красноярске раскритиковали ролик "Газпрома" о "замерзающей Европе"

Жители Красноярска обрушились с критикой на опубликованный ролик, авторство которого приписывается российской компании "Газпром". Они напомнили, что прежде чем смеяться над Европой, стоит газифицировать российские города.

Заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко опубликовал видео, которое собрало много негативных комментариев.

"Возможно, "Газпром" и издевается над Евросоюзом — но по-моему, он потешается и над Красноярском", — написал депутат городского совета Сергей Шахматов и напомнил, что в Красноярске отсутствует магистральный газ.

С парламентарем согласились и простые красноярцы, пишет портал prmira.ru. Они уверены, что "газовая война" России и ЕС может подождать, а экологические проблемы края требуют срочного решения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.