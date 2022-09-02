"Большая семёрка" задумала ввести "ценовой коридор" на нефть и нефтепродукты. Если предел стоимости будет установлен и на газ, "Газпром" может остановить поставки в Европу.
Сейчас Еврокомиссия ищет способы сдержать рост цен на энергию. В качестве одного из вариантов предлагается установить предельную стоимость газа из России.
"Газпром" перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа", — считает директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова.
К тому же Евросоюз решил обсуждать этот вопрос в преддверии зимних холодов, когда увеличивается сезонный спрос на углеводороды, отметила она в интервью РИА Новости.
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