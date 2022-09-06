В МАГАТЭ сообщили о готовности отчёта по Запорожской АЭС

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, а что глава организации Рафаэль Гросси опубликует отчёт по результатам миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС 6 сентября.

"Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине, включая выводы миссии организации на Запорожской АЭС", — гласит сообщение пресс-службы агентства.

Также 6 сентября доклад по итогам инспекции атомной станции в Энергодаре будет озвучен на Совете Безопасности ООН.