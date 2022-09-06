Несколько британских чиновников подали в отставку после победы Трасс

Сразу несколько высокопоставленных британских чиновников подали в отставку после оглашения результатов выборов, в которых победу одержала глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Так, согласно информации, заявление об уходе написал министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис и несколько других чиновников, передаёт телеканал Sky News.

Покинуть свой пост решил и замминистра по вопросам безопасности в МВД и чиновник секретариата кабинета министров Британии.