В Индии аттракцион "башня свободного падения" рухнул с людьми на землю

В Индии произошла авария в парке развлечений. Один из высотных аттракционов под названием "башня свободного падения" упал с 15-метровой высоты вместе с пристёгнутыми к креслам людьми.

Инцидент случился в парке развлечений в городе Мохали (штаб Пенджаб). Круглое основание, двигающееся по вертикальному столбу, полетело вниз со скоростью свободного падения и ударилось о площадку у основания аттракциона. Что-то помешало механизму вовремя затормозить.

Местные СМИ сообщают как минимум о 30 раненых. 16 из них были экстренно доставлены в больницу с тяжёлыми повреждениями.