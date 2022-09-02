Депутат Милонов посоветовал британцам отказаться от машин и ездить на ослах

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал Pravda.Ru новость о том, что дорожные службы Великобритании обвинили президента России Владимира Путина в резком подорожании битума, который используется для ремонта дорог.

"Я бы посоветовал дорожным службам Великобритании отказаться от вредных машин, которые потребляют предательски дорогой бензин, и перейти всё-таки на ослов. Потому что это будет двойной бонус. Во-первых, ослам не нужны хорошие дороги. Во-вторых, отходы жизнедеятельности ослов можно использовать для обогрева британских жилищ. Это будет правильное решение, экологичное. Самое главное, что они наконец-то избавятся от российской зависимости. С ослами и их фекалиями они победят нас", — заявил Милонов.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что британские дорожные службы винят Путина в росте цен на битум — строительный материал, использующийся при ремонте дорожного покрытия.