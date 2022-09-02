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Байден столкнулся с оскорблениями слушателя в ходе выступления в Филадельфии

Мир

Американские журналисты рассказали о трудностях, которые поразили лидера США Джо Байдена во время мероприятия в Филадельфии.

"Выступление президента прервал крикун, который оскорблял главу страны на протяжении всей речи", — написали в New York Post.

По информации издания, Байден критиковал бывшего президента Штатов Дональда Трампа. Мужчина, который перебивал действующего руководителя страны, говорил настолько громко, что его слышали зрители трансляции на сайте администрации американского лидера, отметили в СМИ.

Как подчеркнули журналисты, Байден удивился высказываниям слушателя. Один раз президент замолчал, чтобы отреагировать на громкие звуки, заключили в NYP.

Ранее глава США назвал республиканца Трампа экстремистом. Он опасен для государства, заявил президент.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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