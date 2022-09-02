Бывший президент США Дональд Трамп охарактеризовал действующего лидера Джозефа Байдена как сумасшедшего или страдающего от деменции. Такое заявление он сделал после того, как Байден назвал его экстремистом в обращении к нации.
По мнению Трампа, если Байден не хочет снова делать Америку великой, то он не должен и представлять США.
Речь Байдена Трамп назвал в своих соцсетях "странной и озлобленной", заметив, что он угрожал Америке.
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