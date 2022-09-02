Трамп заявил, что Байден сумасшедший или страдает от деменции

Бывший президент США Дональд Трамп охарактеризовал действующего лидера Джозефа Байдена как сумасшедшего или страдающего от деменции. Такое заявление он сделал после того, как Байден назвал его экстремистом в обращении к нации.

По мнению Трампа, если Байден не хочет снова делать Америку великой, то он не должен и представлять США.

Речь Байдена Трамп назвал в своих соцсетях "странной и озлобленной", заметив, что он угрожал Америке.