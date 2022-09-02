Байден: Трамп — экстремист, который угрожает США

Президент США Джо Байден назвал американского экс-лидера Дональда Трампа экстремистом и заявил, что он угрожает стране.

"Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики", — заявил Байден.

Он подчеркнул, что Трамп и его сторонники не уважают конституцию страны и её "основы", что ставит под угрозу благополучие граждан.