Пистолет, который неизвестный наставил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, дал осечку, сообщили журналисты.
Мужчина готов был выстрелить, но его "подвело" оружие.
"Пистолет был заряжен, но не сработал", — передаёт канал TN.
Напомним, что неизвестный стрелок встретил политика возле дома и наставил на неё пистоле. По какой причине мужчина решил убить политика, пока неизвестно.
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