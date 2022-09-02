TN: покушение на вице-президента Аргентины не состоялось из-за осечки пистолета

Пистолет, который неизвестный наставил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, дал осечку, сообщили журналисты.

Мужчина готов был выстрелить, но его "подвело" оружие.

"Пистолет был заряжен, но не сработал", — передаёт канал TN.

Напомним, что неизвестный стрелок встретил политика возле дома и наставил на неё пистоле. По какой причине мужчина решил убить политика, пока неизвестно.