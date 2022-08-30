Newsweek: Bayraktar сравнили с новыми российскими БПЛА из Ирана

Отправленные Турцией на Украину ударные беспилотники Bayraktar TB2 могут оказаться слабее БПЛА из Ирана, которые получила Россия, заявили западные аналитики.

Они предположили, что Россия могла получить от Ирана сразу две модели беспилотников — "Шахед-129" и "Шахед-191", которые Тегеран представил ещё в июне.

"Иран рекламировал Shahed-129 как один из своих самых мощных беспилотников, поэтому, как говорят эксперты, если бы они были отправлены в Россию, это могло бы усилить военную операцию России", — пишет Newsweek.

Кроме прочего, американская разведка сообщила, что они не уверены, использует ли Россия беспилотники из Ирана в спецоперации на Украине.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что российская сторона получила от Ирана сотни БПЛА "Shahed" 129, созданных на основе израильского БПЛА Hermes 450 и американского MQ-1 Predator.