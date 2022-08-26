Associated Press: Иран уже передал России сотни беспилотников

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотных летательных аппаратов Shahed 129, которые созданы на основе израильского БПЛА Hermes 450 и американского MQ-1 Predator, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь источники в западной разведке.

По данным СМИ, все беспилотники готовы к использованию, а обученные в Иране российские военные умеют работать с иранскими дронами. В ближайшее время Россия начнёт использовать эти беспилотники в рамках спецоперации на Украине, считают авторы статьи.

В середине июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Иран собирается поставить Москве сотни боевых БПЛА. Тогда же Вашингтон пригрозил Тегерану санкциями, если он передаст РФ беспилотники.

Известно, что Shahed 129 способен летать 24 часа без подзарядки и развивать скорость до 150 километров в час. Дальность его полёта составляет 3400 километров, а потолок высоты — 7,3 километров.