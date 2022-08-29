Песков: для прекращения обстрелов ЗАЭС всем странам нужно надавить на Киев

Российская сторона уверена, что для прекращения обстрелов Запорожской АЭС и обеспечения безопасности Европы всем странам необходимо коллективно оказать давление на киевские власти. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории", — сказал Песков во время пресс-конференции.

Представитель Кремля уточнил, что в переговорах, касающихся ЗАЭС, ведущую роль будет исполнять Россия, в то время как список остальных участников пока уточняется.