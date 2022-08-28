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Клупов: Киев использует в РФ диверсионную методику американцев

Мир

Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.

Клупов: Киев использует в РФ диверсионную методику американцев

Эксперт пояснил, что военные во время боевых действий могут исполнять функции спецназовцев в тех случаях, когда просто военное противостояние является неэффективным, и противника не удаётся победить стандартными средствами.

Исходя из этого становится очевидным, что Киев перешёл к диверсионным действиям на территории РФ, которые носят террористический характер и направлены на запугивание мирного населения, отметил разведчик.

"Да, судя по всему, Киев переходит к диверсионной войне на нашей территории. Вспомним недавние взрывы в Крыму, убийство Дарьи Дугиной. Главная цель диверсионной деятельности — не только воздействие на военные объекты, но и запугивание гражданского населения. Ведь гибнут гражданские люди. То есть это цель террористическая. И мы имеем разновидность диверсионно-террористической деятельности", — сказал Клупов в беседе с "МК".

Эксперт подчеркнул, что такая тактика — это вынужденная мера со стороны Киева, который не может похвастать успехами на поле боя. В заключение Клупов посоветовал украинцам чётко обозначить свою гражданскую позицию, и инициировать освободительное движение.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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