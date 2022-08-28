Вооружённые силы Китая находятся в состоянии повышенной боевой готовности на случай малейшей провокации со стороны эсминцев ВМС США в Тайваньском проливе, сообщили в официальном представительстве Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР.
"Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации", — говорится в сообщении.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что два корабля ВМС США без предупреждения вошли в Тайваньский пролив. Как сообщили американские СМИ, эсминцы совершили первый манёвр после обострения ситуации вокруг полуострова и "вызвали гнев Китая".
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