Конгресс США призвали Белый дом не давать "ни единого доллара" Украине

Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах США, а не спонсировать Украину, заявил член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп. Как подчеркнул конгрессмен, штаты не должны давать Киеву больше "ни единого доллара".

По мнению Бишопа, администрация президента Джо Байдена слишком сконцентрирована на украинском конфликте, тогда как внутри страны назревают серьёзные проблемы.

"Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трёх миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы", — пояснил политик в интервью The American Conservative.

Конгрессмен подчеркнул, что политика Байдена строится на постулате "Америка в последнюю очередь", что недопустимо для лидера огромной державы.