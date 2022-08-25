TAC: Дреер назвал США угасающей империей в состоянии войны

Правительство США выделяет очередной пакет помощи Украине, поддерживая вооружённый конфликт, который американцы не могут выиграть и не должны в нём принимать даже косвенного участия. Об этом заявил военный аналитик Род Дреер.

Эксперт шокирован тем, что американским военнослужащим предлагают большие деньги за участие в боевых действиях на Украине.

"Солдат, ты действительно хочешь пойти бороться, чтобы засунуть России западные идеалы прямо в глотку? Я думал, что увидел конец глупых американских империалистических войн с неудачами в Ираке и Афганистане. Но нет", — обращается к наёмникам Дреер.

Он отметил, что государство, которое не участвует в вооружённом конфликте, никогда не было так вовлечено в процесс противостояния, как сейчас США на Украине. Вашингтон ощущает себя главным игроком в российской спецоперации, считает Дреер.

По мнению американского аналитика, США начинают превращаться в угасающую империю, которая по своей же вине находится в состояние войны с мощным противником, здравым смыслом и истинными демократическими ценностями, резюмировал Дреер в издании The American Conservative (TAC).