Итальянцев могут официально ограничить в потреблении света и газа

Если цена на газ останется прежней или будет и дальше расти, итальянские власти будут вынуждены ввести строгие нормативы на потребление света и газа. Об этом предупредил глава партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Если цена не снизится, следующему правительству придется нормировать электроэнергию и газ, начиная с предприятий", — сказал Сальвини в ходе пресс-конференции в Неаполе.

Политик отметил, что хотел бы избежать подобной перспективы, однако, в отличие от той же Франции Италия не располагает собственными источниками энергии, и получает её исключительно путём поставок из-за рубежа.

"Если мы не вмешаемся, то возникает конкретная опасность того, чтобы решать, кто будет с отоплением, кто нет, кто включает свет, а кто нет", — добавил Сальвини.

Парламентские выборы в Италии намечены на 25 сентября. Все партии уже одобрили введение верхнего потолка цен на газ, который будет единым для всей Европы, однако по поводу внедрения дополнительных источников энергии в стране их мнения расходятся.