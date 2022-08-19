Бессель о шансах Италии отказаться от российского газа: "Никуда не денутся"

Профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель в беседе с Pravda.Ru оценил призывы лидера партии "Вперёд, Италия", экс-руководителя правительства страны Сильвио Берлускони прекратить покупать российское голубое топливо.

"Италия не может отказаться от газа из РФ. Свободных объёмов запасов топлива нет. Газ — дефицитный товар. Поэтому никуда чиновники не денутся", — сказал эксперт.

Вместе с этим он сравнил итальянского политика с героем анекдота, в котором старик приходит к доктору и жалуется на импотенцию.

"Дедушка сообщает, что Пестрахомичу 83 года, а у него со здоровьем всё в порядке. Тогда врач спрашивает, кто об этом рассказал пациенту. Он отвечает, что сам Пестрахомич. После этого доктор советует старику тоже так говорить", — сказал собеседник издания.

Также специалист отметил, что власти Италии заполнили газохранилища благодаря "Турецкому потоку".

"Пока немцы шумят, разбираются, кто у них зелёный, кто — красный, белый или чёрный, итальянцы подготовились и теперь зиму переживут спокойно", — заключил Бессель.

Ранее Берлускони заявил, что Риму стоит отказаться от поставок газа из России.

"При условии, что за это время будут созданы альтернативные условия", — добавил политик, передаёт il Foglio.