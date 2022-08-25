Forbes: потери ВСУ составляют 20-30 тысяч убитыми и ранеными

Вооружённые силы Украины несут большие потери, и становятся всё менее способны противостоять России в Донбассе, сообщил американский военный эксперт Дэвид Экс в статье для Forbes.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала российской спецоперации украинская армия потеряла убитыми девять тысяч человек. Если считать эти данные близкими к реальным цифрам, то количество убитых и раненых в армии Украины составляет 20-30 тысяч, отметил Экс.

В июне украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ теряют по 200 солдат в день, напомнил автор статьи. Исходя из этого, каждый десятый военный армии Украины погибает или получает ранение, сделал вывод Экс.

"Контингент Киева насчитывал 311 000 человек, состоящих в активных военизированных формированиях. Возможно, каждый десятый из них умер или оказался на больничной койке", — подчеркнул автор материала.

По его словам, столь большие потери не могут не сказываться на способности армии эффективно наступать. ВСУ обескровлены, поэтому не смогли пойти в контратаку и отбить у российских войск Херсон, добавил Экс.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что украинское командование серьёзно занижает цифры потерь ВСУ. Он напомнил, что ещё в начале июля разведки стран Запада опубликовали доклад, в котором указано, что Украина потеряла более 212 тысяч военнослужащих.