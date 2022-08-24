Эксперт Суконкин: украинское командование серьёзно занижает цифры потерь ВСУ

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что украинское командование серьёзно занижает цифры потерь вооруженных сил Украины (ВСУ).

По мнению эксперта, информация, сказанная главкомом ВСУ Валерием Залужным о том, что потери украинской армии составили 9000 человек, не соответствует действительности. Он напомнил, что Минобороны ещё месяц назад сообщало о десятках тысяч погибших. В СНБО называют цифру 76 тыс. 640 убитых украинских военных. Помимо этого, более 42 тыс. военных ранено, более 7 тыс. находятся в плену и чуть меньше 3 тыс. считаются пропавшими без вести. И под этими данными СНБО также стоит подпись Залужного.

Суконкин отметил, что в эту справку не входят потери подразделений территориальной обороны, Нацгвардии, СБУ и погранслужбы. По его словам, именно тероборона несёт в последнее время наиболее значительные потери.

"Мобилизованные в тероборону граждане обычно не проходят даже первоначальной военной подготовки, не имеют необходимых на войне навыков, вооружаются по остаточному принципу, и как следствие — сотнями гибнут под огнём российской артиллерии", — уверен эксперт.

Эксперт напомнил, что ещё в начале июля разведка США, Германии, Польши и Великобритании опубликовали доклад, в котором говорится, что потери ВСУ составляют более 212 тыс. человек.

Суконкин нашёл ещё одну нестыковку в данных о потерях ВСУ. По его словам, в любых боевых действиях соотношение погибших к раненым примерно один к трём, а по версии Украины это соотношение составляет почти два к одному. Суконкин считает, что такого быть в принципе не может.

Именно большие потери среди личного состава, считает он, не позволили ВСУ провести обещанное масштабное контрнаступление.

"Наступать теперь не кем", — отметил эксперт.