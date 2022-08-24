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Эксперт Суконкин: украинское командование серьёзно занижает цифры потерь ВСУ

Мир

Военный эксперт Алексей Суконкин считает, что украинское командование серьёзно занижает цифры потерь вооруженных сил Украины (ВСУ).

Эксперт Суконкин: украинское командование серьёзно занижает цифры потерь ВСУ

По мнению эксперта, информация, сказанная главкомом ВСУ Валерием Залужным о том, что потери украинской армии составили 9000 человек, не соответствует действительности. Он напомнил, что Минобороны ещё месяц назад сообщало о десятках тысяч погибших. В СНБО называют цифру 76 тыс. 640 убитых украинских военных. Помимо этого, более 42 тыс. военных ранено, более 7 тыс. находятся в плену и чуть меньше 3 тыс. считаются пропавшими без вести. И под этими данными СНБО также стоит подпись Залужного.

Суконкин отметил, что в эту справку не входят потери подразделений территориальной обороны, Нацгвардии, СБУ и погранслужбы. По его словам, именно тероборона несёт в последнее время наиболее значительные потери.

"Мобилизованные в тероборону граждане обычно не проходят даже первоначальной военной подготовки, не имеют необходимых на войне навыков, вооружаются по остаточному принципу, и как следствие — сотнями гибнут под огнём российской артиллерии", — уверен эксперт.

Эксперт напомнил, что ещё в начале июля разведка США, Германии, Польши и Великобритании опубликовали доклад, в котором говорится, что потери ВСУ составляют более 212 тыс. человек.

Суконкин нашёл ещё одну нестыковку в данных о потерях ВСУ. По его словам, в любых боевых действиях соотношение погибших к раненым примерно один к трём, а по версии Украины это соотношение составляет почти два к одному. Суконкин считает, что такого быть в принципе не может.

Именно большие потери среди личного состава, считает он, не позволили ВСУ провести обещанное масштабное контрнаступление.

"Наступать теперь не кем", — отметил эксперт.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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