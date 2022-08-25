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Посол Украины Шевченко: Приднестровье должно быть в составе Молдавии

Мир

Украинский посол в Молдавии Марко Шевченко сказал, что непризнанное Приднестровье должны контролировать представители Кишинёва.

"По моему личному мнению, у Приднестровского региона есть перспектива только в составе Молдавии", — подчеркнул дипломат, слова которого передаёт Vocea Basarabiei.

При этом он отметил, что Тирасполь может получить "особый статус". По словам политика, власти этого региона уже используют положения договора об углубленной интеграции между Молдавией и Евросоюзом в политике, экономике, культуре и обеспечении безопасности.

Ранее Шевченко заявил, что украинские власти беспокоятся из-за российский военных на территории Приднестровья.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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