Со стороны российских сил, размещённых в Приднестровской Молдавской Республике, существует прямая угроза Киеву. Об этом заявил посол Украины в Молдавии Марко Шевченко.
По словам дипломата, власти Украины "наблюдают" за территорией ПМР. Также у Киева имеется представление, что лидеры Приднестровья не хотят принимать участие в боевых действиях каким-либо образом.
Шевченко также добавил, что руководство Украины понимает, что российские военные в Республике подчиняются Москве, а не Тирасполю.
Если потенциальная угроза перейдёт в реальную, то Вооружённые силы Украины будут "выполнять свою работу", заверил посол.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности Киева к ответу на возможную угрозу со стороны ПМР.
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